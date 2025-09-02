Звезда «Женского стендапа» едва не утонула
Известная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова заявила, что едва не утонула, когда занималась серфингом. О происшествии она рассказала в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».
Аранова призналась, что, несмотря на то, что любит водные виды спорта, боится воды.
«Я боюсь глубин, я боюсь волн уже, потому что чуть не утонула однажды на серфе», — рассказала она.
Подробностей случившегося звезда «Женского стендапа» не раскрыла.
Она добавила, что ее фобия, в частности, проявилась, когда она плавала с китами. По словам комикессы, когда она задумывалась, какая глубина под ней, ей становилось очень страшно.
Ранее стало известно, что известный российский юморист Павел Воля едва не утонул в Калининграде. Он рассказал, что на сушу ему помог выбраться местный житель.