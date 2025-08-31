Собчак рассказала о роли мечты
Ксения Собчак призналась, что хотела бы сыграть роль роковой женщины в кино.
«Какой-нибудь роковухи уж на старости лет дайте сыграть. Что-нибудь такое. Какая-нибудь Настасья Филипповна», — поделилась телеведущая.
Как пишет gazeta.ru, Ксения Собчак была задействована в 29 фильмах. Это «Крюк», «Хороший человек», «Проект «Анна Николаевна»», «Безопасные связи», «Гитлер капут!», «Рублевка Live», «Ржевский против Наполеона», «Одноклассники», «Самый лучший фильм» и другие.
Накануне Ксения Собчак сказала, что блогер Анастасия Ивлеева перестала с ней общаться после скандала с «голой вечеринкой».
«Я бы хотела общаться: много раз ей писала, но, к сожалению, Настя прекратила все контакты. Наверное, она хочет просто отсечь от себя всю прошлую жизнь. Что не осуждаю. Понимаю», - поделилась телеведущая.