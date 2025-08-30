Антонов оценил песни современных исполнителей

Юрий Антонов в эфире программы «Посиделки на Дорожном радио» рассказал, что практически не современных певцов и музыкантов.

«Честно скажу, я не слушаю молодых исполнителей. Наверное, может, это ошибка моя, с одной стороны, а с другой стороны, у меня нет никакого желания слушать… То, что звучит сегодня, это входит в конфликт с моим понятием популярной музыки», — отметил Антонов.

Народный артист России, тем не менее, уточнил, что это его личное мнение, информирует 5 Канал.

«Объективно скажу, что есть среди них какие-то артисты, которые вызывают интерес. Но в силу своего возраста мне это не особо привлекательно. Хотя какие-то аранжировки, которые делают для них или они сами делают, они вызывают должное уважение. Да, я признаю это», — сказал Антонов.

Вечером 25 августа 2025 года народный артист России Юрий Антонов был госпитализирован перед выступлением в Казани. По известным данным, у 80-летнего певца возникли проблемы с давлением, и его увезли на скорой помощи. Однако уже на следующий день, 26 августа, Антонов смог выйти на сцену и исполнить три песни, подтвердив, что его состояние стабилизировалось.