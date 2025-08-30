Кучера погасил долги перед налоговиками

Оскар Кучера закрыл долги перед Федеральной налоговой службой.

Теперь у телеведущего нет штрафов и исполнительных производств. Об этом информирует издание postnews.

Ранее он был должен Федеральной налоговой службе по своему ИП 171 тысячу рублей. ИП артиста зарегистрировано в 2007 году. Оно связано с деятельностью в области художественного творчества.

Ранее актер и телеведущий Оскар Кучера рассказал, как поддерживает себя в хорошей физической форме. По словам Кучеры, он начинает день в 6 утра с йоги, растяжки, баланса, медитации.