У Вали Карнавал нашли долг перед ФНС

Певица и блогер Валя Карнавал оказалась в числе должников Федеральной налоговой службы. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ».

Сумма ее задолженности превышает 383,2 тыс. рублей. Других подробностей пока не раскрыли, сама артистка также не прокомментировала эту информацию.

Недавно стало известно, что вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал нюдсами, задержали в Москве.

По данным Telegram-канала Mash, весной 2025 года фанатки заметили звезду в фитнес-клубе Kometa Black на Трубной площади, дождались в раздевалке и незаметно сфотографировали в момент переодевания. После одна из девушек сбросила откровенные фото своему парню, а тот попытался получить от Карнавал деньги за их непубликацию в открытом доступе.

Вымогателям грозят реальные сроки по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».