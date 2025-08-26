Рудковская сообщила о проблемах со здоровьем
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская рассказала о сильных болях в руке. Об этом сообщает «Ура.ру».
По словам Рудковской, последний месяц ее мучают боли в руке, от которых она никак не может избавиться. Как уточнила телеведущая, у нее произошло воспаление сухожилия. При этом, она попыталась избавиться от проблемы с помощью народных средств, но это не помогло. Теперь ей может грозить операция.
«У меня несколько недель назад возникли проблемы с сухожилием и лучевым нервом. Поэтому я уже почти целый месяц хожу в специальном ортезе. Два последних дня я его не надевала. И у меня опять случилось обострение», — рассказала она.
Рудковская объяснила, что воспаление произошло из-за частого использования мобильного телефона и игры в падел-теннис.
Яна Рудковская раскрыла секрет стройности
«Ортез хорошо держит кисть. У меня очень болит сухожилие. Если не надевать ортез, то рука провисает, и боли возвращаются», — добавила она.
Ранее Рудковская назвала имя преемника Валерия Леонтьева.