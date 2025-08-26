Рудковская сообщила о проблемах со здоровьем

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская рассказала о сильных болях в руке. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам Рудковской, последний месяц ее мучают боли в руке, от которых она никак не может избавиться. Как уточнила телеведущая, у нее произошло воспаление сухожилия. При этом, она попыталась избавиться от проблемы с помощью народных средств, но это не помогло. Теперь ей может грозить операция.

«У меня несколько недель назад возникли проблемы с сухожилием и лучевым нервом. Поэтому я уже почти целый месяц хожу в специальном ортезе. Два последних дня я его не надевала. И у меня опять случилось обострение», — рассказала она.

Рудковская объяснила, что воспаление произошло из-за частого использования мобильного телефона и игры в падел-теннис.

«Ортез хорошо держит кисть. У меня очень болит сухожилие. Если не надевать ортез, то рука провисает, и боли возвращаются», — добавила она.

