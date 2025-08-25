Рита Дакота распродает недвижимость в России

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай) прекращает связи с Россией. Она продала в срочном порядке недвижимость в Москве за 141 миллион рублей, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, артистка за один день продала два объекта недвижимости: квартиру в жилом комплексе «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной площадью 45,7 кв. м., которая оценивается на рынке примерно 32 млн руб., и офисное помещение в ЖК «Савеловский Сити» площадью 40,4 кв. м., стоимость которого составляет около 12 млн руб.

Спустя некоторое время она снова в течение дня заключила сделки по продаже двух квартир на 31-м этаже ЖК «Савеловский Сити». Общая площадь проданных квартир составила 29,9 кв. м. и 89,8 кв. м., а их совокупная стоимость приблизилась к 64 млн руб. В этих квартирах певица проживала до своего отъезда из России.

Дакота нашла покупателя на четвертую квартиру в ЖК «Павелецкая Сити». Ее площадь составляет 39,5 кв. м., а рыночная стоимость — около 25 млн руб. На это ушло два месяца после приобретения объекта. Также певица продала свой BMW X6 XDRIVE40D 2020 года. Машина оценивается на рынке примерно в 8 млн руб.