Моргенштерн* ликвидировал ИП в России

Алишер Моргенштерн* официально завершил предпринимательскую деятельность на территории России. Процедура ликвидации индивидуального предпринимателя была завершена 22 августа. Об этом пишут postnews.

Рэпер не комментировал ситуацию и не называл причину, побудившую его принять такое решение. В базе данных Федеральной налоговой службы РФ указана формулировка «принятие предпринимателем соответствующего решения».

Ранее Моргенштерн опубликовал в личном блоге видео, где рассказал о результатах лечения от зависимостей и процессе удаления татуировок на лице.

Артист поделился, что уже посетил пять сеансов у мастера по удалению татуировок, и призвал подписчиков серьезно обдумывать решение о нанесении изображений на тело.

«Столько времени, столько боли - и только буква "Т" исчезла!» - отметил исполнитель.

Моргенштерн также сообщил о значительных достижениях в борьбе с вредными привычками: более 200 дней без алкоголя, 180 дней без медикаментов и 60 дней без никотина.

* — признан в РФ иноагентом.