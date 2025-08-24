Моргенштерн* ликвидировал ИП в России
Алишер Моргенштерн* официально завершил предпринимательскую деятельность на территории России. Процедура ликвидации индивидуального предпринимателя была завершена 22 августа. Об этом пишут postnews.
Рэпер не комментировал ситуацию и не называл причину, побудившую его принять такое решение. В базе данных Федеральной налоговой службы РФ указана формулировка «принятие предпринимателем соответствующего решения».
Ранее Моргенштерн опубликовал в личном блоге видео, где рассказал о результатах лечения от зависимостей и процессе удаления татуировок на лице.
Артист поделился, что уже посетил пять сеансов у мастера по удалению татуировок, и призвал подписчиков серьезно обдумывать решение о нанесении изображений на тело.
«Столько времени, столько боли - и только буква "Т" исчезла!» - отметил исполнитель.
Моргенштерн также сообщил о значительных достижениях в борьбе с вредными привычками: более 200 дней без алкоголя, 180 дней без медикаментов и 60 дней без никотина.
* — признан в РФ иноагентом.