Гуфа отправляют в суд

Алексея Долматова, известного под сценическим псевдонимом Гуф, собираются привлекать к административной ответственности, сообщили в Telegram-канале Калининградского областного суда. Есть основания полагать, что музыкант употребляет запрещенные вещества.

«24 августа 2025 года в мировой суд поступил административный материал о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача), — говорится в сообщении.

Как пишут news.ru, вечером 23 августа перед концертом полицейские пришли в гримерку артиста после того, как к ним поступил сигнал о неадекватном поведении артиста. Сотрудники правоохранительных органов потребовали пройти медицинское освидетельствование, от которого Гуф категорически отказался.

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под сценическим псевдонимом Гуф, не употреблял наркотики или алкоголь перед концертом в Калининграде. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.