Лолита разрыдалась прямо на сцене

Лолита Милявская на сцене «Новой волны» в Казани исполняла песню «Раневская». Звезда так расчувствовалась, что не смогла сдержать слез и покинула сцену, стараясь не задерживаться перед камерами.

Зрители в зале поддержали артистку — аплодировали стоя, даже после того, как Лолита скрылась за кулисами.

Как рассказывает издание super, в 2017 году на «Новой волне» в Сочи Лолита впервые исполнила «Раневскую. Тогда зал был покорен, а исполнительница не смогла сдержать эмоций.

Этот трек композитор Алексей Романоф написал по просьбе Лолиты — она хотела песню, «чтобы ежики внутри кололись». По его словам, он увидел в певице черты самой Фаины Раневской.

После «отмены» карьера Милявской постепенно восстанавливается. Певицу снова зовут участвовать в концертах и на съемки. Лолита рада вернуться к зрителям. Не раз в своих интервью она заявляла, что работа для нее все.

Напомним, Лолиту Милявскую «отменили» в конце 2023 года, после того, как артистка была замечена на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Тогда певица лишилась не только сольных концертов, но и работы на телевидении.