Кудрявцева высказалась о разводе Дибровых

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала развод Полины и Дмитрия Дибровых. Телеведущая осудила Романа Товстика, информирует издание super.

«Скажу одно: вообще не важно, кто с кем спит, кто куда ушел. Но не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шесть детей. Вот это я считаю прям зашквар, если мужик себя так ведет», — отметила Кудрявцева.

15-летний сын телеведущего Дмитрия Диброва и Полины Дибровой один улетел из России. Александр отправился в Грузию, и родители не стали ему препятствовать.

Полина сообщила, что ее сын-подросток захотел поехать в самостоятельное путешествие. Мама решила поддержать его в этом и разрешила. Диброва уточнила, что в Тбилиси Александра встретит ее подруга, и у мальчика уже распланирована программа до конца лета.