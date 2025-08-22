Долина поделилась секретом красоты и стройности

Певица Лариса Долина поделилась с поклонниками секретом красоты и стройности. О том, как ей удается в 69 лет весить 56,5 килограмм она рассказала «Комсомольской правде».

У Долиной спросили, на какой возраст она себя ощущает и что помогает ей выглядеть так молодо.

«Лет на 40, не на 70. Надо любить жить, любить каждое мгновение жизни, потому что если этого не происходит, то тогда человек теряет себя, он теряет ощущение себя в мире. И он начинает потихонечку стареть, унывать, он себе не нужен, и никому не нужен», — ответила певица.

Говоря о стройности, она отметила, что всю жизнь ограничивает себя в питании.