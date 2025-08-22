Shaman объяснил популярность Кадышевой

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал возросшую популярность солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Его цитирует ТАСС.

Исполнитель признался, что слушает песни Кадышевой и с удовольствием записал бы с ней дуэт. Он подчеркнул, что в композициях народной артистки есть жизнь и искренность.

«Творчество Надежды Кадышевой проверено временем. Нет ничего плохого и удивительного в том, что молодежь любит ее песни», — пояснил Дронов.

Кадышева стала популярной среди молодежи после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на концерты ансамбля «Золотое кольцо» стали раскупать за месяцы до шоу. На фоне новой волны популярности артистка подняла гонорары и анонсировала стадионные выступления.

