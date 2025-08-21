Популярный американский рэпер выступит в России

Американский исполнитель Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) приедет в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, исполнитель хита Rockstar должен выступить в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» в даты с 14 по 18 ноября. Отмечается, что переговоры с рэпером находятся на завершающей стадии.

«Предварительно, проживать рэпер будет в элитном отеле Trezzini Palace Hotel в президентском люксе с видом на Неву», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Тревор Джордж Смит — младший, известный под псевдонимом Busta Rhymes, выступит на фестивале «Проекция» в кинопарке «Москино» в Москве.