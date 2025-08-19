Алена Краснова объявила о разводе с Никитой Пресняковым

Никита Пресняков и Алена Краснова разъехались больше месяца назад. Девушка покинула США и вернулась к семье в Москву, а внук Аллы Пугачевой поехал к отцу в Испанию. Это вызвало слухи о разводе. Несколько недель супруги хранили тайну, но в итоге Алена сделала заявление.

© Global look

Краснова сообщила, что ее брак с Пресняковым действительно рухнул.

"Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", — написала на своей странице в соцсети Алена.

Девушка не назвала конкретную причину развода, но дала понять, что отношения изжили себя.

"Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом", — отметила Краснова.

По словам Алены, у них с Никитой просто стали слишком разными взгляды на жизнь.

"Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны", — заключила экс-возлюбленная Преснякова.

Напомним, что Никита уже три года живет в США. Певец так спешно убегал из России, что границу перешел пешком. Через несколько месяцев к супругу прилетела Алена. Семья Красновой осталась в России, поэтому девушка часто наведывалась в Москву.

Продюсер Леонид Дзюник, который близко общается с родственниками Никиты, рассказал, что этот побег и погубил семью Преснякова. Якобы ссоры начались еще год назад из-за нереализованности певца.