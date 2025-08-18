Жена любовника Дибровой избила его

Жена любовника Полины Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, Елена избила его. Об этом сообщает Super.

По данным издания, супруга Товстика устроила истерику и напала на мужа. Она сильно толкнула бизнесмена, в результате чего он упал. Предпринимателю диагностировали переломы ноги в двух местах.

В июле kp.ru заявлял, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Полина Диброва с любовником поселились по соседству с виллой Дмитрия Диброва

13 августа Дмитрий Дибров появился в полуночном прямом эфире с женой Полиной на фоне слухов о разводе. Свою видеотрансляцию телеведущий посвятил рассуждению на тему измен в литературе. Внезапно в кадр вошла Полина, которая принесла супругу чай.