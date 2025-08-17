Боня сделала дочери необычный подарок

Виктория Боня рассказала подписчикам о необычным подарке для своей 13-летней дочери Анджелины. Она приобрела для девочки лошадь.

Виктория новостью в микроблоге блоге, сообщив, что дочь давно мечтала о таком подарке. Она подчеркнула, что Анджелина «своего добилась», информирует 5 Канал.

«Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день», — уточнила Боня, отметив, что лично будет возить девочку на конюшню.

Анджелина —дочь Виктории и миллионера Алекса Смерфита. Несмотря на то, что пара рассталась, Алекс активно участвует в жизни дочери.

Смерфит является представителем знаменитой семьи, которой принадлежит Smurfit Kappa Group – одна из крупнейших компаний, занимающихся производством упаковки в Европе. Анджелина проживает в Монако, носит его фамилию отца и, по словам Бони, уже привыкла к роскошной жизни.