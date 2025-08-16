Леонтьев приехал в Россию

Валерий Леонтьев приехал в студию к Игорю Крутому. Кадрами со встречи продюсер поделился в своем микроблоге.

Игорь Крутой рассказал о возвращении исполнителя хита «Дельтаплан» на сцену.

««Мы обсудили его участие в «Новой Волне», да и все накипевшее... Сколько же у меня уважения, любви и преклонения к этому Человеку!» — сказал продюсер.

В марте прошлого года Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры. Леонтьев даже отказался давать прощальные туры, но ради старой дружбы планирует снова порадовать зрителей в конце месяца. Исключение было сделано лишь ради «Новой волны» и давнего друга

© Соцсети

Предполагается, что поклонники услышат сразу несколько культовых хитов Леонтьева — «Дельтаплан», «Ты меня не забывай» и «Маргарита», пишет издание Рassion.

Ранее композитор Игорь Крутой объяснил, почему организуемый им конкурс «Новая волна» переехал из латвийской Юрмалы именно в Казань. Продюсер напомнил, что реализовал в городе множество проектов, в том числе церемонии открытия и закрытия Универсиады в Казани, изменившие, на его взгляд, облик города и республики.