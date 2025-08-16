Ефремов отправил дочь учиться в Америку

Надежда Ефремова родилась в пятом браке актера. Ее мама – Софья Кругликова. Девушка окончила математический класс московской школы №57. С детства увлекалась танцами и с 11 лет уже участвовала в международных соревнованиях.

© РИА Новости

Стало известно, что Надежда Ефремова принята в Университет Хофстра в Нью-Йорке, и уже в сентябре начнет учиться в США по специальности «Танцор, хореограф» на факультете драмы и танца.

Учеба для иностранных студентов обходится примерно в 30 тысяч долларов в год, а проживание в кампусе — еще около 20 тысяч, пишет «Комсомольская Правда».

Надежда благодаря имеющимся достижениям смогла получить персональную стипендию, которая покрывает 60 % расходов. Но для того, чтобы стипендию не потерять, студентка должна показывать высокие результаты в обучении.

В США уже 30 лет живет Надина бабушка, теща Михаила Ефремова.

Российский актер Михаил Ефремов перебрался из квартиры в Плотниковом переулке в центре Москвы на дачу. По данным СМИ, артист разъехался с женой Софьей Кругликовой.