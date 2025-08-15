Кошкина вернулась к бывшему мужу

Актриса Яна Кошкина вернулась к бизнесмену Анатолию Черкасову, с которым развелась в июне, и «вертит им как хочет». Об этом заявили изданию «СтарХит» источники в окружении пары.

Напомним, что Кошкина вышла замуж за Черкасова в 2023 году. Они расписались в ЗАГСе в Барвихе, а медовый месяц провели на Мальдивах. В июне Кошкина заявила в соцсетях, что они с мужем развелись, подчеркнув, что «никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем».

Однако позднее певица и ведущая Таша Белая обвинила Яну Кошкину в преследовании из-за того, что она приревновала ее к бывшему мужу. При этом знакомые бизнесмена отметили, что Кошкина и Черкасов «очень быстро сошлись» после развода.

«Яна и стала инициатором их воссоединения. Она очень вспыльчивая, эмоциональная, наверно, поэтому и ревнует его к каждому столбу. При этом властная, крутит парнем как хочет. А Толя попал под ее чары, выполняет все хотелки», — пояснил собеседник издания.

Кошкина развелась с мужем после полутора лет брака

В окружении пары обратили внимание на то, что Анатолий Черкасов недавно удалил все фотографии на своей страничке в соцсети, оставив только одну — с любимой женой.