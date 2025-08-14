Бузова поделилась секретом молодости

Певица Ольга Бузова заявила, что секрет ее молодости кроется в строгой дисциплине. Как сообщает «Леди Mail», артистка призналась, что не обращает внимание на скорое 40-летие — она отпразднует юбилей уже в январе следующего года.

По словам Бузовой, она «такая же, как в 25 лет» и чувствует себя на столько же. Поддерживать красоту и хорошее состояние удается благодаря спорту и строгой диете.

«Уже все диетологи по всему миру сказали, что, если хотите быть в прекрасной физической форме, нужно заниматься спортом и правильно питаться. Я следую этому завету. В зале работаю с тренером. Вареная грудка с рисом, салатики и подобное — мой рацион. Конечно, как и все, я даю себе отдых, и где-то немного что-то подъедаю, но это нормально», — заявила Бузова.

Сейчас Бузова занимается серфом. Она рассказала, что уже на пятом занятии у нее удалось отлично плыть на доске — тренер артистки, по ее словам, «в восторге».