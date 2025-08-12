СБУ объявила в розыск певца и депутата Дениса Майданова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова. Об этом свидетельствуют данные СБУ, которые изучил ТАСС.

Известно, что певец находится в розыске на Украине с апреля 2022 года. Ему предъявили обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. На сайте СБУ Майданов включен в перечень лиц, приговоренных к лишению свободы.

В 2023 году на Украине заочно приговорили 20 российских депутатов к 15 годам тюрьмы. Среди них Сергей Алтухов, член комитета Думы по аграрным вопросам Николай Панков и другие.