Бородину обокрали в Европе

Российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее обокрали во время путешествия по Европе. Об этом она рассказала в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам ведущей, в Италии у нее украли запасной телефон.

«В какой момент это произошло, неясно. Обнаружила это только в стамбульском аэропорту, дико расстроилась», — пожаловалась она.

Бородина также заявила, что в Италии «воруют на каждом шагу». Она призвала подписчиков быть особенно осторожными во время путешествий в Милан и Венецию, поскольку там, по словам ведущей, особенно много воров.

«Говорят, полиция с этим ничего не может сделать, отпускают их быстро, даже если ловят. По мне, бред какой-то. Где вопрос безопасности граждан?» — возмутилась Бородина.

Ранее сообщалось, что победительницу первого сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ Олесю Ермакову обокрали в Москве. У звезды телепроекта украли пакет с вещами стоимостью 200 тысяч рублей.