Волочкову хотели похитить

Анастасия Волочкова стала гостьей закрытия международного кинофестиваля «Антарес», который прошел в Москве во второй раз.

Заслуженная артистка России надела облегающее золотое платье в пол. У Анастасии был яркий макияж и красивая прическа, сообщает издание thevoicemag

© Соцсети

В микроблоге Волочкова показала снимки в компании арабского шейха в традиционном национальном костюме. По ей словам, шейх был в восхищении и даже хотел ее похитить.

«Спасибо за знакомство с шейхом Аркади. Еще до начала красной дорожки он хотел меня похитить в Эмираты на частном самолете... Ими меня не удивить... Проходила уже. Решила профессионально исполнить мою миссию на фестивале. Очень интересное знакомство», — призналась Волочкова.

Ранее стало известно, что бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова снялась со скандальным принцем Эндрю. В соцсетях появились снимки, на которых принц Эндрю был запечатлен в окружении балерин в Royal Albert Hall в Лондоне. Кадры были сделаны после спектакля «Спящая красавица» в 2000 году. Среди танцовщиц была Анастасия Волочкова.