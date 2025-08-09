Стала известна судьба наследства Краско

Как сообщил друг и ученик Ивана Краско Юрий Марахонько, своим имуществом народный артист России распорядился еще при жизни. Его слова цитирует АиФ.

«Он при жизни все разделил. Он говорил, что оставил все детям, Ване и Феде точно, о старших дочерях не знаю. Он всем все оставил, точно так как и его замечательный сын Андрей Иванович Краско, у которого было там несколько браков, несколько женщин. Он просто все оставил и шел в новую жизнь», - отметил Марахонько.

Ранее сообщалось, что наследникам Краско осталась дача под Петербургом и дом в поселке Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области. Кроме того, родственники могут претендовать на авторские отчисления за книги Краско и гонорары за фильмы.