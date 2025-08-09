Медики дали совет Розенбауму

Врачи призвали известного певца Александра Розенбаума бросить курить. В противном случае, предупредили они, музыкант может лишиться голоса на фоне перенесённой пневмонии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

2 августа Александра Яковлевича госпитализировали с жалобами на кашель и температуру. Во время беседы с медиками Розенбаум признался, что пытался вылечиться сам, но как-то не вышло.

Врачи диагностировали у артиста двухстороннюю бронхопневмонию — тяжелое заболевание, способное затрагивать сразу несколько лёгочных долей. Также у него развилась эмфизема лёгких после многих лет курения.

Состояние 73-летнего музыканта оценивается как средней степени тяжести.

В марте 2023 года Розенбаум попал в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. Тогда у него обнаружили тромб, который успешно удалили сосудистые хирурги.

Вскоре после этого исполнитель заявил о хорошем самочувствии, поблагодарил всех за заботу и продолжил концертный тур.