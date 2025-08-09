Садальский объяснил всплеск популярности Булановой

Татьяна Буланова и ее команда – на волне популярности. Певица собирает полные залы. И даже ее танцоры обзавелись собственными фанатами после того, как стали выкладывать ролики со своим участием в социальные сети. Кстати, танцоры работают с Булановой уже 25 лет, отмечает Тeleprogramma.

Станислав Садальский убежден, что успех Булановой – это закономерный результат ее творческой деятельности.

«Я посмотрел ролик с танцорами сегодня утром. Просто замечательно! Татьяна сейчас собирает 'битковые' залы. Об актерах так в свое время написал Дидро. Цель артиста — привлечь к себе внимание. И Татьяна этого добилась, хочу сказать ей: "Браво, Таня!" Мы все равно возвращаемся к настоящему. А Татьяна настоящая! Все остальное вымученное — вот эти губы, зубы, ноги. Все это вторично. Очень важны интонация, с которой Татьяна обращается к зрителям, ее искренность. Только браво, браво, браво! Талант побеждает бездарность!», - заявил Садальский журналистам.

В начале августа видеоролики с выступления Булановой обрели популярность в сети из-за танцоров, исполняющих простую хореографию. Позже герой вирусного ролика, танцор Дмитрий Берегуля, отреагировал на мемы со своим участием. Он отметил, что коллектив не обижается на критику и шутки.