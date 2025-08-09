Умер актер Иван Краско

Умер народный артист РФ Иван Краско, сообщил депутат заксобрания Петербурга Александр Ржаненков. Артисту было 94 года, пишет РИА Новости.

Летом 2023 года народный артист перенес инсульт, после чего ему сделали сложную операцию по удалению тромба из головного мозга через сосуды. В мае 2024 года он попал в реанимацию.

31 июля 2025 года Краско был госпитализирован в тяжёлом состоянии в одну из клиник Санкт-Петербурга. Врачи боролись за его жизнь, но им не удалось спасти пациента.

Большая часть жизни артиста театра и кино Ивана Краско была связана с театром им. В.Ф. Комиссаржевской. В нем он сыграл порядка сотни ролей.

В театре отмечали, что спектакли с его участием — это «глубокий зрительский восторг» и воспоминание на долгие годы.