Сын Децла отказывается выступать с треками отца

Сын умершего рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) Антоний Толмацкий не слушает треки отца и не готов исполнять их из-за горечи утраты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что Децл, также известный по псевдонимам Le Truk и Джузеппе Жестко, умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая стала осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

20-летний Антоний сейчас учится на втором курсе МГУ на медиакоммуникациях, однако занимается еще и музыкой. Недавно он выступил на фестивале под псевдонимом Juzeppe Junior и пользователи соцсетей сочли, что Толмацкий — копия своего отца. Однако выступать со своими треками он не может, поскольку его не приглашают, а музыку Децла он перепевать не хочет из-за душевной травмы от потери.

Бабушка Толмацкого рассказала, что ее внук пишет музыку с друзьями, а вдохновение черпает из детских воспоминаний, когда он ездил на студию вместе с отцом. Однако вкладываться в музыку он пока не может, поскольку не работает и зависит от семьи. Вместе с тем женщина уверена, что Антония ждет великое будущее, а в журналистике или музыке — решать ему.