Гордон рассказала о тайном сговоре Дибровых

Дмитрий и Полина Дибровы решили развестись. Говорят, молодая супруга известного телеведущего увлеклась его другом, бизнесменом Романом Товстиком. Ходят слухи, что любовники встречались за спиной у своих вторых половин на протяжении нескольких месяцев (по другим данным - лет). Якобы потерявший голову от Полины Роман снимал уютное гнездышко для свиданий буквально по соседству с домом шоумена. Влюбленных не остановило наличие девятерых детей на двоих (трое у Полины, шестеро - у Романа).

Когда интрижка вскрылась, разразился скандал. Говорят, Дмитрий Дибров, сраженный наповал новостью, даже покинул Россию, уехав в Испанию. Придя в себя, он вернулся в Москву и нанял звездного адвоката Александра Добровинского. Интересы Полины будет представлять Марина Дубровская. А Елену, жену Товстика, которая на эмоциях хотела свести счеты с жизнью в Италии, защищает Катя Гордон.

Последняя, кстати, сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", что Александр Добровинский и Марина Дубровская одно время плотно работали вместе. Из этого Гордон сделала вывод, что Дибровы договорились, однако, по ее мнению, будут и дальше разыгрывать спектакль.

Эвелина Бледанс рассказала, что происходит в семье Дибровых

Кроме того, Катя рассказала, что Роман Товстик не раз спонсировал мероприятия, в которых участвовали Дибровы, и высказала мнение, что и на сей раз бизнесмен мог заглянуть к шоумену и договориться с ним относительно развода. При этом Гордон продемонстрировала хорошо известный жест, который означает "деньги".

Она сделала вывод, что только Елена пострадала в этой ситуации, поскольку Роман, помимо того, что подал на развод, еще хочет отсудить у нее несовершеннолетних детей, чтобы заставить ее платить алименты.