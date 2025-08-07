Врачи разыскивают Петросяна

Столичная поликлиника в Хамовниках пытается разыскать юмориста Евгения Петросяна.

Это делается для того, чтобы записать 79-летнего артиста на обязательное обследование.

«Евгения Петросяна разыскивает поликлиника для записи на диспансеризацию», — сообщает telegram-канал Mash.

Там добавили, что юморист не отвечает на звонки, а его супруга категорически отказывается соединять врачей с мужем.

По данным источников, у Петросяна имеются проблемы со здоровьем: гипертония и перенесенный весной бронхит. Медики настаивают на диспансеризации, но артист упорно избегает контакта, передали в telegram-канале.