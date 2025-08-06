Бузова поймала букет невесты

Телеведущая Ольга Бузова на днях побывала на свадьбе и поймала букет невесты. Звезда заметила, что не случайно схватила цветы — в ближайшее время она собирается замуж. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, 39-летняя артистка была замужем лишь раз: в 2012 году она заключила брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году отношения закончились разводом и скандалом на всю страну.

«Я поймала [букет невесты]! Кто муж? Главная интрига: кто же муж?», — задала риторический вопрос Бузова.

Затем светская львица выложила фотографию с букетом из белых роз, которую подписала фразой «Получается, я следующая». Под публикацией она добавила смайлик в виде невесты.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года Бузова в разговорах с журналистами поделилась своими планами уйти в декрет.