Умер музыкант группы The Rolling Stones Флако Хименес
31 июля на 87-м году жизни скончался американский музыкант Леонардо Хименес, более известный как Флако (Тощий).
Флако - певец, инструменталист, автор песен, сольный артист и востребованный сессионщик, лауреат ряда премий, включая шесть "Грэмми".
Среди десятков тех, с кем работал Фрако, - Боб Дилан и The Rolling Stones (двадцатый альбом коллектива - Voodoo Lounge 1994-го).
Исполнитель неоднократно появлялся на экране - как в документальных, так и в игровых проектах. Его песни звучат в саундтреках: "Сверхъестественное", "Константин" с Киану Ривзом, "Три могилы" и другие.
Причиной смерти артиста названа долгая болезнь. Об этом сообщает National World.
В 2014-м Хименес перенес серьезную операцию на спине, в 2015-м - экстренное оперативное вмешательство на бедре - после неудачного падения.
Как рассказал сын певца, последними словами его отца были: "Я так устал".