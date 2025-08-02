Умер музыкант группы The Rolling Stones

31 июля на 87-м году жизни скончался американский музыкант Леонардо Хименес, более известный как Флако (Тощий).

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Флако - певец, инструменталист, автор песен, сольный артист и востребованный сессионщик, лауреат ряда премий, включая шесть "Грэмми".

Среди десятков тех, с кем работал Фрако, - Боб Дилан и The Rolling Stones (двадцатый альбом коллектива - Voodoo Lounge 1994-го).

Исполнитель неоднократно появлялся на экране - как в документальных, так и в игровых проектах. Его песни звучат в саундтреках: "Сверхъестественное", "Константин" с Киану Ривзом, "Три могилы" и другие.

Причиной смерти артиста названа долгая болезнь. Об этом сообщает National World.

В 2014-м Хименес перенес серьезную операцию на спине, в 2015-м - экстренное оперативное вмешательство на бедре - после неудачного падения.

Как рассказал сын певца, последними словами его отца были: "Я так устал".