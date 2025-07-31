Чем завершился инцидент с Дмитрием Хрусталевым?

Телеведущий Дмитрий Хрусталев провел 40 минут в полиции после того, как его сняли с рейса из-за дебоша, и в тот же день вылетел из Калининграда в Москву. Об этом рассказал StarHit осведомленный источник.

Накануне стало известно, что полиция сняла с рейса, летевшего из Калининграда в Москву, телеведущего Дмитрия Хрусталева. Причиной произошедшего стал дебош, который устроил ведущий, нахамив стюардессе и пассажирам.

По словам осведомленного источника, инцидент произошел после того, как Хрусталев провел в Калининграде «Голосящий КиВиН», посетил банкет, а утром из-за сбоя у «Аэрофлота» вынужден был провести несколько часов в аэропорту, ожидая вылета.

«Обычно это мероприятие ведет Валдис Пельш, но он не смог, был в отъезде, поэтому, насколько известно, и позвали Митю. Он справился с задачей прекрасно, организаторы точно были довольны. Потом случился банкет, оживленный, интересный, все общались, было много кавээнщиков. А с утра самолет. И именно в этот день произошел масштабный сбой у «Аэрофлота»», – пояснил он.

В итоге посадка в самолет была перенесена, и «вместо 10 часов вылетели все в итоге в 15», бизнес-зал ожидания был переполнен.

«Митя мало того, что не совсем успел прийти в себя после банкета, так еще и в духоте находился, вот его и развезло. После всего произошедшего, когда его сняли с рейса, он 40 минут просидел в комнате полиции. Потом улетел в Москву, в этот же день. Чувствует он себя вполне нормально, ну а с кем не бывает», - заметил источник издания.

Сам Хрусталев никак публично не прокомментировал инцидент.