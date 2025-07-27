ФНС разблокировала счета Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) разморозила банковский счет певца Юрия Антонова. Об этом пишет «Постньюс».

Причиной блокировки стало непредоставление артистом налоговой декларации по действующему ИП, связанному с «деятельностью в области исполнительских искусств».

И, хотя музыкант не раз опровергал информацию о блокировке счетов, в базе ранее имелась отметка об ограничении в «Мастер-банке». Очевидно, на счет в этом банке и шли доходы от концертной деятельности.

Сейчас Антонов живет в загородном доме вместе со своими питомцами. Артист спасает уличных кошек и собак. Также Юрий Михайлович обожает птиц, поэтому на его участке обитают гуси, куры и экзотические фазаны.