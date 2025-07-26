Петросян и Степаненко снова судятся

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко ознаменовался не только скандалом, многолетними судебными тяжбами. Казалось бы, три года назад в разделе имущества артистов была поставлена точка — квартиры, дома, антиквариат, книги, машины и прочее сначала оценили, а потом разделили. Список нажитого добра был так длинен, что судья зачитывал его несколько часов.

Но недавно стало известно. что Петросян и Степаненко не рассчитались за экспертизу по оценке имущества. Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ подал иск на экс-супругов в суд, чтобы взыскать долг — как пишет СтарХит, речь идет о 500 тысячах рублей.

Добровольно и Петросян, ни Степаненко платить не хотят.

Петросян и Степаненко оказались должны около 500 тыс рублей за оценку антиквариата

Как сообщает ТАСС, все затраты на экспертов были возложены на Петросяна, несмотря на то, что оценка имущества искусствоведом была инициирована стороной Степаненко.