Вскрылись детали смерти Оззи Осборна

Накануне, 22 июля, стало известно о смерти солиста легендарной британской группы Black Sabbath Оззи Осборна. Певцу было 76 лет и последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.

Стали известны детали смерти артиста. Сообщается, что последние минуты жизни прославленный исполнитель не мог говорить и двигаться, но слушал музыку. Его супруга Шэрон поставила песню Paranoid, Оззи мягко сжал ее руку. Вокруг была семья, сообщает "Только никому...".

В официальном сообщении о смерти Оззи Осборна близкие попросили журналистов и прочую общественность уважать их право на частную жизнь и не одолевать вопросами и звонками.

Напомним, что Оззи Осборн прекратил выступать два года назад. А в феврале 2025 года исполнитель перестал ходить самостоятельно. Артист передвигался в инвалидном кресле. Тем не менее, Осборн решил вернуться на сцену ради прощального концерта.

Выступление легенды рок-музыки состоялось 5 июля в Бирмингеме. Для шоу впервые за 20 лет воссоединился оригинальный состав Black Sabbath.