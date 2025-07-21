Рэпера Matrang нашли в московском рехабе

Российский рэпер Алан Хадзарангов, известный под псевдонимом Matrang, на протяжении 1,5 года находится в психо-наркологическом коттедже в поселке Внуково. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил Mash.

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По данным журналистов, причиной госпитализации стала наркотическая зависимость музыканта. Кроме того, ранее он выбрил брови, побрился наголо, а также высказывал претензии рэперу Басте и другим артистам.

Лечение Хадзарангова началось в январе 2024 года в наркологической клинике «Свобода», где он за 650 тысяч рублей прошел 28-дневный курс с «VIP-условиями, анализами и лекциями». Во время процедур врачи выявили у музыканта не только тяжелую зависимость, но и психическое расстройство, после чего перевели его в закрытый реабилитационный коттедж.

В этом учреждении находится 25 пациентов, которые полностью изолированы от внешнего мира, за исключением возможности сделать один короткий звонок в неделю. По словам сестры Хадзарангова, его лечение завершится не раньше, чем осенью, передает Telegram-канал.

4 июня российский рэпер Моргенштерн* заявил, что покинул реабилитационный центр после почти пяти месяцев лечения от зависимостей. Он рассказал, что сначала не воспринимал реабилитацию всерьез и планировал покинуть учреждение уже через месяц.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.