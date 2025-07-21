Леонид Парфенов стал дедом в третий раз

Дочь журналиста уже показала ребенка

В семье популярного ведущего Леонида Парфенова произошло пополнение. Дочь журналиста Мария родила своего первого ребенка — мальчика. Малышу дали необычное имя — Меир.

Внук Парфенова появился на свет в Израиле, где уже давно проживает Мария. О рождении наследника она сообщила в личном блоге.

«Восемь дней, как я стала матерью. Девять месяцев беременности. Двадцать три часа домашних родов (и два в больнице). Один прекрасный маленький человечек…» — поделилась Мария.

Новоиспеченная мама добавила, что мальчик не плакал, а лишь «пискнул с достоинством», после чего уснул. Наследница журналиста поделилась снимками с ребенком, сделанными в храме после процедуры обрезания.

Дочь Парфенова живет в Израиле вместе с супругом, бизнесменом Сергеем Мхитаряном. Их свадьба состоялась в ноябре 2022 года. Торжество проходило по еврейским традициям в одном из загородных заведений Тель-Авива. На мероприятии присутствовали только самые близкие люди.

Мер — третий внук писателя. В первый раз Парфенов стал дедом в 58 лет, когда у его наследника Ивана родился сын Михаил. Позднее в семье появилась дочь, которую назвали Беллой.