Баста установил очередной рекорд
Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, выступает с программой в честь своего 45-летия.
Музыкант уже собрал 145 тысяч зрителей на двух московских концертах в «Лужниках», а теперь установил новый рекорд, собрав 40 тысяч зрителей на «Екатеринбург-Арене». Это уникальный случай для данного стадиона, пишет «Комсомольская Правда».
Специально для этого концерта выдвинули дополнительные трибуны. Такое обычно здесь делают только на футболе, - похвастались организаторы концерта.
Ранее рэпер Баста рассказал, что постоянно сталкивается с буллингом в социальных сетях. По словам Вакуленко, многие комментарии, которые он читает в интернете о себе, действительно задевают его чувства.