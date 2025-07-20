Баста установил очередной рекорд

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, выступает с программой в честь своего 45-летия.

Музыкант уже собрал 145 тысяч зрителей на двух московских концертах в «Лужниках», а теперь установил новый рекорд, собрав 40 тысяч зрителей на «Екатеринбург-Арене». Это уникальный случай для данного стадиона, пишет «Комсомольская Правда».

Специально для этого концерта выдвинули дополнительные трибуны. Такое обычно здесь делают только на футболе, - похвастались организаторы концерта.

Ранее рэпер Баста рассказал, что постоянно сталкивается с буллингом в социальных сетях. По словам Вакуленко, многие комментарии, которые он читает в интернете о себе, действительно задевают его чувства.