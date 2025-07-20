Басков объявлен в розыск на Украине

Народный артист России Николай Басков был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

По информации агентства, артист находится в розыске с марта 2022 года. Кроме того, с 2017 года он числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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На Украине Баскову предъявлены обвинения якобы в посягательстве на её территориальную целостность.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» попал российский писатель, автор книги «Время героев» Олег Рой.