Клава Кока стала послом Интервидения
Российская артистка Клава Кока стала ещё одним послом Интервидения, следует из сообщения в Telegram-канале конкурса.
«Мы счастливы представить вам ещё одного посла Интервидения’25! И это настоящий краш миллионов российских поклонников музыки — известная певица, автор песен, блогер и телеведущая Клава Кока», — говорится в публикации.
Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри международного музыкального конкурса «Интервидение».
RT опубликовал кадры с записи песни для Интервидения-2025. В конкурсе примут участие 20 стран, включая США и Россию.