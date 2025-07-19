Клава Кока стала послом Интервидения

Российская артистка Клава Кока стала ещё одним послом Интервидения, следует из сообщения в Telegram-канале конкурса.

«Мы счастливы представить вам ещё одного посла Интервидения’25! И это настоящий краш миллионов российских поклонников музыки — известная певица, автор песен, блогер и телеведущая Клава Кока», — говорится в публикации.

Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри международного музыкального конкурса «Интервидение».

RT опубликовал кадры с записи песни для Интервидения-2025. В конкурсе примут участие 20 стран, включая США и Россию.