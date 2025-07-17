Бузова нежно обратилась к Лукашенко

Телеведущая, певица Ольга Бузова нежно обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пригласила его на шоу «Фактор.BY». Об этом пишет портал «СтарХит».

По данным портала, Бузова состоит в жюри шоу «Фактор.BY» с первого сезона, является наставником. Артистка с интересом относится к проекту и всегда с радостью прилетает в Минск.

Кроме того, заметили журналисты, в этом году певица выступила ведущей фестиваля «Славянский базар в Витебске». Артистка работала в прямом эфире, среди зрителей можно было заметить Лукашенко и его 20-летнего сына Николая.

После мероприятия Бузова рассказала журналистам, что всегда чувствует себя хорошо и спокойно в республике.

«Александр Григорьевич, огромное спасибо вам за любовь к нашей стране. Любовь ко мне, как представителю своей страны. Наша любовь к вашей стране, она взаимна. Сколько песен про Россию и Беларусь написано. Поэтому я безумно счастлива быть в Беларуси как можно чаще», — обратилась к президенту телеведущая.

Бузова пригласила Лукашенко на «Фактор.BY» и отметила, что хотела бы лично с ним встретиться и поговорить.