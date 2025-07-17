У компании брата Алсу нашли новые долги

У компании брата певицы Алсу, предпринимателя Руслана Сафина, обнаружились новые долги за кредиты перед банками. Об этом сообщает портал «Страсти».

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По данным издания, на ООО «АНСИСТЕМС», учредителем которой является Сафин, числится новый долг размером 156,7 миллионов рублей. Отмечается, что эта сумма появилась в базе приставов в июле 2025 года.

«Страсти» утверждают, что в январе 2025-го у фирмы брата Алсу был долг в размере 665 миллионов рублей, который был частично погашен. На данный момент общая сумма задолженности составляет 274,2 миллиона рублей.

Как отмечает портал, в 2023 году Руслан Сафин был признан банкротом. У него изъяли коттедж в Подмосковье и часы.

В июле 2025 года издание «СтарХит» сообщило, что певица Алсу продала недвижимость на Рублевке за три месяца до развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

По данным издания, Алсу в феврале 2024 года совершила сделку о продаже земельного участка общей площадью 6 тысяч кв. м, а также расположенные на нем два жилых дома площадью 3 тысячи 112,9 кв. м и 229,9 кв. м; подземный гараж (632,8 кв. м) и нежилое здание (223,5 кв. м).