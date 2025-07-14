Бритни Спирс стала мамой в третий раз
Поп-принцесса Бритни Спирс удивила поклонников неожиданным заявлением — 42-летняя певица стала мамой в третий раз, удочерив девочку по имени Леннон Лондон Спирс.
Новость она сопроводила эксцентричным танцевальным видео, которое опубликовала в соцсетях.
«Я хочу, чтобы вы знали, что я усыновила красивую девочку! Ее зовут Леннон Лондон Спирс», — написала она, но не уточнила подробностей.
Бритни Спирс отказалась от собственного имени
Параллельно Спирс намекнула на грядущие перемены в жизни, сообщив о планах переезда в Италию. Хотя детали переезда остаются неизвестными, это заявление вызвало бурное обсуждение среди фанатов.
Напомним, у певицы уже есть двое сыновей от предыдущего брака с Кевином Федерлайном — 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс. В декабре 2023 года Спирс впервые за два года публично отметила Рождество со старшими детьми, что стало важным событием после многолетней опеки над ней.
Этот год продолжает быть насыщенным для Бритни: после освобождения от 13-летней опеки в 2021 году она вышла замуж, развелась, выпустила мемуары, а теперь расширила свою семью.
Ранее мы писали о том, что экс-супруг Бритни Спирс рассказал о сложностях брака с ней.