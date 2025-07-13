МакSим рассказала о своих видениях

Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, в интервью Лауре Джугелия поделилась удивительным опытом, который пережила во время комы.

Певица рассказала. что она видела себя и людей, которых никогда раньше не встречала, в странном месте, похожем на баню, пишет издание super.ru.

«Меня очень сильно натирал дедушка с простым крестиком жесткой губкой, как будто хотел меня отчистить. Ему помогал мальчишка, который обливал меня водой из тазика», – рассказала певица.

МакSим посмотрела на часы. Они показывали 7:20 утра. Она спросила, сколько ей придется там находиться, мужчина ответил: «Минут 40». МакSим помнит. что сразу успокоилась.

Она сравнила это место с чистилищем: «Наверное, это какое-то место, где тебя очищают перед тем, как войти в рай». По ее словам, ей стало понятно, что в рай ей пока еще рано.

В прошлом году певица МакSим продала свой люксовый автомобиль на благотворительном аукционе, чтобы помочь трехлетней девочке с редким и опасным диагнозом — рак сетчатки глаза. Средства от продажи машины (а это более 10 миллионов рублей) пошли на лечение и восстановление зрения ребенка.