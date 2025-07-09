Россияне атаковали соцсети Бейонсе

Соцсети американской певицы Бейонсе заполнили сообщения на русском языке после того, как она вышла на сцену в цветах российского флага. Фанаты делятся с ней рецептам и выражают надежду на ее участие в Интервидении, пишет RT.

Ранее Бейонсе вышла на сцену в красно-сине-белом костюме, что не осталось незамеченным в российском сегменте Интернета. В частности, блогер Анастасия Ивлеева иронично отметила, что таким внешнем видом Бейонсе пытается получить свой дальневосточный гектар. Она также сравнила певицу с российским исполнителем Shaman.

В аккаунте Бейонсе также появились многочисленные комментарии на русском языке. Часть подписчиков отметила, что такой необычный выбор цветов для костюма мог быть спровоцирован популярностью певицы Надежды Кадышевой.

Также пользовательница с ником lu_lily_gab поделилась с Бейонсе своим любимым рецептом блинов, особо обратив ее внимание на то, что необходима сметана и мука российской компании «Макфа».

«Другую муку не бери, а то не получится», - написала она.

Фанаты исполнили в комментариях песню группы «Любэ» и отметили, что Бейонсе явно готовится к участию в Интервидении.

Ивлеева прокомментировала выступление Бейонсе в триколоре

Напомним, что в ноябре 2023 года Министерство культуры РФ предложило идею организации музыкального конкурса, который станет аналогом известного «Евровидения». В итоге ему дали название «Интервидение». Ожидается, что завершающий этап конкурса пройдет 20–21 сентября 2025 года на сцене Live Арена в Москве. Главный приз - €300 000. Россию на конкурсе представит Shaman.