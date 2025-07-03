Павел Воля едва не утонул в Калининграде

Комик и телеведущий Павел Воля чуть не утонул в Калининграде. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в Светлогорске у комика запланированы два концерта. В свободное время Воля решил прокатиться по реке Преголе на лодке, но в какой-то момент судно начало заполняться водой. В итоге лодка вместе с пассажирами чуть было не затонула — при этом ЧП произошло в центре Калининграда, напротив могилы Иммануила Канта.

«На лодочке отошли и тут такое случилось. Мы еле выпрыгнули. Занимаемся спасением», — рассказал сам Воля в своих соцсетях.

Впрочем, происшествие окончилось без жертв — все пассажиры смогли благополучно добраться до берега.

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