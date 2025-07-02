Певец Леонид Агутин выступил в самолете рейса Москва — Сочи. Кадры концерта на борту опубликовал Telegram-канал «Первый Московский».

На выложенной записи звезда исполняет свой хит «Остров» в микрофон, а пассажиры ему подпевают. Публика осталась довольна — Агутина поблагодарили овациями.

Как сообщает «Лента.ру», мероприятие прошло в рамках благотворительного музыкального рейса SU1176 «Аэрофлота». На высоте 10 тысяч метров состоялось выступление не только Агутина, но и дуэта Socrat & Lera. Ведущим выступил Андрей Давинчи.

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Сам рейс организовали совместно с командой Агутина. Он был приурочен к VI Семейному образовательному форуму AguTeens, который пройдет в Сочи с 1 по 11 июля. «Аэрофлот» выступил официальным перевозчиком мероприятия и принял участие в его образовательной программе.