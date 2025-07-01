Невеста Лепса резко высказалась о Виктории Боне

Аврора Киба, 19-летняя невеста известного певца Григория Лепса, позволила себе ряд резких высказываний в адрес телеведущей Виктории Бони, пишет «Комсомольская правда».

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Ранее Боня в ходе шоу «Злые языки» раскрыла «семейные тайны» Авроры. По ее словам, отец девушки обанкротился и умер, семья задолжала кредиторам 25 млн рублей. В связи с этим, добавила она, друг семьи Лепс помогает девушке и ее маме материально.

«Не нужно раскрывать правду, которую мы сами не знаем. Знаю только, что примерно такую сумму [25 млн рублей] мы тратим за лето, тем более, получив такие комментарии от Виктории, которая далека от кругов общения моей семьи и всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы, а не журналиста, уж точно», — заметила Аврора.

По ее мнению, профессию журналиста следует получать в профильном вузе, а не на курсах при Останкино или на факультете пищевых производств МГУПП, где училась Боня.

Киба предположила, что Виктории захотелось «напомнить о себе в новостных лентах, из которых она пропала».

19-летняя невеста Лепса Аврора Киба показала фигуру в бикини

Ранее сообщалось Аврора поссорилась с бывшей участницей телепроекта «Дом-2» Марго Овсянниковой.

Причиной перепалки стали высказывания Марго в адрес Лепса и распространение слухов о его возможной интриге с другой девушкой.